节假日里，日本人最喜欢做什么？

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2023年日本人最喜欢的闲暇活动的前两名是“国内旅游”和“外出就餐”。新冠疫情平息后，外出就餐终于恢复成了日常活动。

日本生产率本部近日发布的《休闲白皮书2024》（估算版）显示，2023年日本人的闲暇活动中，“国内旅游（避暑、避寒、温泉等）”占比达到48.7%，连续两年位居第一。“外出就餐（日常就餐除外）”为39.2%，较上一年排名上升两位至第二位。第三位以下依次是“看视频”（含租借、订阅，37.0%）、“（作为娱乐的）读书”（36.3%）、“听音乐（订阅、CD、唱片等）”（34.5%）、“兜风”（32.7%）。出国旅游为5.3%。

最近几年，受到新冠疫情影响，国内旅游、外出就餐的排名大幅下滑。此次，这两个项目自2019年以来首次占据了前两名，新冠疫情的终结和外出活动的复苏在数字上得到了反映。

调查于2024年2月通过线上方式针对全国15到79岁民众实施，共计收到3303人的回答。

表示“有过国内旅游经历”的受访者年均旅行次数为4.1次，年均费用133000日元。表示“有过外出就餐经历”的受访者全年平均“外出就餐”18次，年均费用60000日元。

从“松弛感指数”，也就是用回答与上一年相比休闲时间和支出“增加”的人数百分比，减去回答“减少”的人数百分比而得出的数值来看，闲暇时间的松弛感指数是+3.1（上一年为+2.8），闲暇支出的松弛感指数是+5.5（上一年为+2.2），反映出两方面的“松弛感”都在增加。

“重视休闲”者增加

关于平时把重心放在工作还是闲暇上这个提问，包括“相较于工作，更重视在闲暇中寻找生活价值”（34.1%）和“高效地完成工作，尽可能地享受闲暇”（31.6%）在内的“闲暇重视派”占到了65.7%，创自有可比数据的2009年以来的历史最高水平。22.9%的人表示“会在工作和闲暇方面投入同等精力”，9.7%表示“虽然有时也会享受闲暇，但主要精力都放在了工作上”。

标题图片：PIXTA

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