“佐渡金山”入选世界遗产名录 ,日本世界遗产一览

“佐渡金山”入选世界遗产名录 ,日本世界遗产一览旅游 文化 历史 财经
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采用人力挖掘矿脉的世界最大黄金产地
7月27日，在印度新德里召开的联合国教科文组织世界遗产委员会上，联合国教科文组织批准将日本申报的“佐渡金山”列入世界文化遗产名录。
佐渡金山遗迹由江户时代幕府管理的西三川沙金山、相川鹤子金银山两部分构成。这里是日本规模最大的传统手工露天开采遗迹，直至1989年，开采活动持续了大约400年之久。
日本政府最初于2022年进行申报，原本期待2023年入选，但被联合国教科文组织指出记述不够完整而不得不放弃预定目标。经过修改后，于2023年1月再次提交了申请。
联合国教科文组织顾问机构国际古迹遗址理事会（ICOMOS）6月要求日本提交“补充信息”，距离“入选”仅一步之遥。该理事会除了要求剔除江户时代之后的遗址较多的地区之外，还提出了“追加建议”，认为应该完善相应设施，对包括战争时期在内的金山历史完整地加以说明。
由于太平洋战争时期，朝鲜半岛民众曾被强征至该金山劳动，所以此前韩国主张存在“强制劳动”问题，反对将其列入世界遗产名录。日本遵从了国际古迹遗址理事会要求尊重韩国立场的建议并进行了调整后，最终得到了认可。
继2021年入选的“日本北部的绳纹史前遗址群”（北海道、青森县等），佐渡金山是日本的第21项世界文化遗产。日本含自然遗产在内的世界遗产合计达到了26项。
“北泽浮游选矿场”此次被排除在了世界遗产申报对象范围之外。它是承担矿石筛选工程的基地，支撑了昭和初期黄金生产的鼎盛繁荣。自1952年废弃后，这处建筑遗址表面布满了爬山虎和杂草，充满了奇幻的氛围。它令人联想起吉卜力工作室《天空之城》中描绘的世界，被称为“佐渡的拉普达”，现已成为一处热门旅游景点。
日本的联合国教科文组织世界遗产 （＊表示自然遗产）
|入选顺序
|入选对象
|入选时间
|1
|法隆寺地域的佛教建筑物（奈良县）
|1993年12月
|2
|姫路城（兵库县）
|1993年12月
|3
|屋久岛（鹿儿岛县）*
|1993年12月
|4
|白神山地（青森县、秋田县）*
|1993年12月
|5
|古京都遗址（京都府、滋贺县）
|1994年12月
|6
|白川乡和五个山合掌构造村落（岐阜县、富山县）
|1995年12月
|7
|原子弹爆炸圆顶屋（广岛县）
|1996年12月
|8
|严岛神社（广岛县）
|1996年12月
|9
|古都奈良的历史遗迹（奈良县）
|1998年12月
|10
|日光的神社与寺院（栃木县）
|1999年12月
|11
|琉球王国城堡及其相关遗产（冲绳县）
|2000年12月
|12
|纪伊山地的圣地及朝圣路（奈良县、和歌山县、三重县）
|2004年7月
|13
|知床（北海道）*
|2005年7月
|14
|石见银山遗迹及其文化景观（岛根县）
|2007年6月
|15
|平泉——象征着佛教净土的庙宇、园林与考古遗址（岩手县）
|2011年6月
|16
|小笠原群岛（东京都）*
|2011年6月
|17
|富士山——信仰的对象与艺术的源泉（山梨县、静冈县）
|2013年6月
|18
|富冈制丝厂及丝绸产业遗产群（群马县）
|2014年6月
|19
|明治工业革命遗迹：钢铁、造船和煤矿（福冈县、佐贺县、长崎县、熊本县、鹿儿岛县、山口县、岩手县、静冈县）
|2015年7月
|20
|勒·柯布西耶建筑作品—对现代主义运动的杰出贡献—（国立西洋美术馆，东京都）
|2016年7月
|21
|“神宿之岛”冲之岛及宗像相关遗产群（福冈县）
|2017年7月
|22
|长崎和天草地区地下基督教徒相关遗产（长崎县、熊本县）
|2018年6月
|23
|百舌鸟和古市古墓群（大阪府）
|2019年7月
|24
|奄美大岛、德之岛、冲绳岛北部及西表岛（鹿儿岛县、冲绳县）*
|2021年7月
|25
|日本北部的绳纹史前遗址群（北海道、青森县、岩手县、秋田县）
|2021年7月
|26
|佐渡金山（新潟县）
|2024年7月
标题图片：“佐渡金山”最具象征性的开采遗迹“道游割户”。在人们不断开采金矿的过程中，山体逐渐呈现出V字形裂口（PIXTA）
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