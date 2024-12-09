日本人口最多和最少的“市”

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横滨市的人口超过370万，而北海道歌志内市的人口还不到3000人。人口相差1400倍，却同属行政区划上的“市”。

日本总务省发布的《基于居民基本台账的人口、人口动态以及家庭数量》显示，2024年1月1日人口最多的“市”是横滨市（3752969人），其次是大阪市（2757642人）、名古屋市（2297745人）。横滨市的人口甚至多于静冈县全县人口（3606469人），大阪市的人口也接近茨城县全县人口（2865690人）。共有11个市的人口超过100万人。

另一方面，共有37个市人口不到2万人。2023年共有33个市人口不到2万人，一年间新增了静冈县下田市、高知县须崎市、石川县羽咋市和北海道富良野市。

人口最少的市是北海道歌志内市（2668人），仅为人口最多的横滨市的1406分之一。人口最少的前5个市均在北海道。

町村行政区划中，共有12个村的人口不到500人，依次是东京都青之岛村（156人）、东京都御藏岛村（291人）、冲绳县渡名喜村（300人）等。青之岛、御藏岛都是伊豆群岛中的小岛，行政区划上属于东京都，于是就出现了日本第一小村位于国际超大型都市东京辖区内这样一种不可思议的现象。

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