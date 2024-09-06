大米价格飙升至11年来最高水平

日本信息库

去年的酷暑天气造成歉收，大米流通量不足，价格出现飙升。

近段时间，2023年产大米的价格节节走高。这主要是因为去年的酷暑天气导致大米品质下降，流通量减少。日本农林水产省发布的大米价格代表指标已经升至大约11年来的最高水平。

作为日本普遍的交易方式，农业协同工会（JA）从产粮农户手中收购大米，通过批发商销售给超市和餐饮店等商家。JA卖给批发商时的“直销交易价格”是反映大米价格的代表性指标，农林水产省每月公布一次。

从2023年产大米的6月直销交易价格（推算值）来看，糙米60公斤的价格同比增长大约14%至15865日元，达到约11年来的最高水平。2024年6月末的民间库存量（推算值）同比减少大约20%至156万吨，创下自1999年开始统计以来的最低水平。

受人口减少等因素影响，日本的大米需求量大约每年减少10万吨。而截至2024年6月的过去一年间的实际需求量（推算值）同比增加11万吨至702万吨，10年来首次转为增加。农林水产省认为，赴日游客拉动消费，以及新冠疫情之后需求复苏都起到了积极作用。

农林水产省试算了赴日游客激增对大米需求产生的影响。该省假设游客每餐消费量78克，一天吃两顿米饭，推算出游客的大米需求量增加了约31000吨，从19000吨（2022年7月至2023年6月）增至50000吨（2023年7月至2024年6月）。

农林水产省相关负责人表示，库存足够满足需求，供求形势并不紧张。进入7月后，2024年的早稻已开始收获，不会出现大米短缺的情况。

标题图片：大米供不应求，部分超市等店家实施限购。图为超市店员正在张贴限购通知，2024年7月25日，东京都练马区的超市“Akidai关町本店”（时事社）

版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。