18%的涉外医院遇到过拖欠医疗费问题

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2023年9月，日本接诊过外国患者的医院中，有18%遇到患者拖欠医疗费的问题。平均每家医院的垫付总额近50万日元。

赴日外国游客人数正以持续创新高的势头增长。在旅游期间受伤或生病的情况大概也不会少。如果没有日本的健康保险证，就属于自费诊疗范畴，患者需要全额负担医疗费用。为此似乎也出现了一些问题，比如由于手头没钱无法付款，或者觉得费用太高而讨价还价等。

日本厚生劳动省针对全国各家医院实施的调查显示，在给出回答的5184家医院中，2813家医院（54.3%）表示在2023年9月一个月内接诊过外国患者。由都道府县政府选出的“涉外据点医疗机构”中，超过80%都接诊过外国患者。从接诊外国患者人数来看，“10人以下”的医院最多，共1273家。

接诊过外国患者的2813家医院中，516家（18.3%）遇到过外国患者拖欠医疗费的问题。这其中平均每家医院遇到3.9起拖欠问题，总金额为49.6万日元。单个患者拖欠金额方面，“1万日元以下”的情况最多，共954件，其次是“1万到5万日元”（522件）。平均每起拖欠128497日元，中位数为11150日元。

标题图片：PIXTA

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