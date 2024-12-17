男性育儿假取得率快速上升至30%以上

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随着《育儿护理休假法》的修订实施，男性育儿假休假率上升到了30%，但妈妈们依然负担很重。爸爸也应该更多地照顾小宝宝！

日本厚生劳动省每年实施的《就业均等基本调查》显示，2023年男性育儿假休假率为30.1%，同比连续11年上升，此次的增幅更是达到了前所未有的13.0个百分点。

随着《育儿护理休假法》的修订实施，2022年4月以后，企业需要承担法律义务，面向报备了分娩和妊娠情况的员工告知育儿休假制度，并确认其休假意愿。2023年的调查针对2021年10月至2022年9月期间的分娩人员（如调查对象为男性，则为其配偶生产者），调查了2023年10月1日以前休假或申请了育儿假的人员比例，结果反映出随着制度的调整，已经形成了易于请假的环境。

15.7%的男性受访者的休假时间“不到5天”，22.0%“5天到2周以内”，20.4%“2周到1个月以内”，28.0%“1个月到3个月以内”，合计有86.1%的人不到3个月。而女性3个月以内的育儿假休假率为84.1%，算上休假6个月以上在内，合计比例达到92.5%。由此可见，男女之间的差距依然很大。

政府提出的目标是2025年男性育儿假休假率达到50%。按照现行政策，员工人数超过1000人的企业有义务公示员工育儿假的休假率，作为全社会的一大课题，日本政府将从2025年4月起把政策适用对象范围扩大至员工人数超过300人的企业。

标题图片：PIXTA

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