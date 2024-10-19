日本冰淇淋出口持续增长

日本信息库

日本的冰淇淋，在世界各国都很受消费者喜欢，出口量不断增加。

近年来，日本冰淇淋在海外的需求量节节攀升。财务省的贸易统计显示，2023年出口额同比增长23.5%至79.66亿日元，创历史新高。出口量同比增长19.8%至10138吨。出口保持单边上升势头，可见人气之高。

2023年的第一大出口目的地是中国台湾，占比达30.6%，其次是中国香港（16.1%）、中国大陆（15.9%），面向亚洲国家和地区的出口占到了整体的80%。

从1995年开始对台出口冰淇淋的明治食品公司（东京）的数据显示，该公司的第一大出口目的地也是中国台湾，第二、三位分别是中国香港和新加坡，整体上以亚洲市场为主。出口量呈现中长期增长之势，2023年超过了前一年。

据该公司介绍，出口冰淇淋需要冷冻设备完善的船舶，会拉高物流成本，所以在国内销售的主力产品“Essel超级杯”（含税价172日元）在海外要卖到1.5到2倍的价格。公司宣传负责人说：“虽然在当地算是中高价冰淇淋，但销售情况良好，今后准备进一步开拓亚洲市场”。



明治公司出口到中国台湾等地的“Essel超级杯”系列冰淇淋（图片：明治公司）

业界团体日本冰淇淋协会相关负责人指出，日本冰淇淋在海外收获人气的秘密在于“日本的饮食文化”。该负责人分析道：“香草口味在日本以外的其他地区也基本相差无几，但日本的冰淇淋还有抹茶和红豆等多种口味，以及用麻薯包裹的冰淇淋等产品。这样的日本特色赢得口碑，促使需求不断增长”。

标题图片：花样繁多的日本冰淇淋在海外也很受欢迎（nippon.com日本网 编辑部）

版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。