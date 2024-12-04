70%受访者有过出手阔绰的大量采购经历

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“大项目总算告一段落”“顶住压力坚持下来了”——这样的时候，很多人应该都会想到要去吃点好吃的，或者买些比平时吃穿用都高档一点的东西犒劳一下自己吧？ 大家有过哪些出手阔绰的大采购经历呢？

Saison汽车火灾保险（东京都丰岛区）针对全国1091名20岁以上民众实施的调查显示，70%的受访者表示有过所谓的“大人买”经历，也就是在某些特殊情况下的出手阔绰的大量采购经历。

关于实际购买的商品，选择“衣服”的受访者最多，占比为32.3%。“漫画”（32.2%）以微小差距紧随其后。“食玩（附带赠品的小点心）”“扭蛋玩具”等小物件虽然单品价格不高，但不少人都愿意通过以成年人才能做到的大量购买方式来享受一掷千金的快感。

当被问及“大人买”时花得最多的一笔金额时，选择“不到5万日元”的受访者最多，占比为38.1%；但消费较高的人群也有一定占比，20.4%为“5万到10万日元”，13.0%为“10万到20万日元”，9.8%为“20万到50万日元”，13.4%为“50万日元以上”。尤其是在“手表”“首饰”“高端美容”方面花过大钱的人较多。

关于“虽然内心想‘大人买’，但经济条件不允许的物品”，选择“汽车”的受访者最多，占比为35.8%；其次是“住房、别墅”（29.3%）、“环球旅行”（24.9%）。

顺便提一句，关于在买得起的前提下想买的汽车，最受青睐的进口车主要有梅赛德斯奔驰、保时捷、法拉利等。国产车中，雷克萨斯遥遥领先。

标题图片：PIXTA

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