每隔100到150年发生一次的大地震——南海海沟地震

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回顾历史上的南海海沟地震，可以发现有过多次间隔一段时间先后发生两轮地震的情况。以史为鉴，明智的做法是预先确认和家人一起避难疏散的路径和联络方式，更新应急食品和防灾物资。

2024年8月8日下午4点42分左右，日向滩（宫崎县东部海域）发生地震，宫崎县日南市测得震度(*1)为6弱级别的震动。据推定，震源深度31公里，震级为里氏7.1级。

日本气象厅临时召开的专家评估讨论会认为，在南海海沟(*2)地震推定的震中区发生大地震的可能性较平常有所提高，于是作为“大地震警示”而发布了临时地震信息。

南海海沟地震，是以骏河湾（静冈县）至日向滩海域之间的菲律宾海板块嵌入陆地板块的交界处为震中区，每隔100到150年发生一次的大地震。如今距离上一次南海海沟地震，也就是1944年的昭和东南海地震和1946年的昭和南海地震已经过去80年时间，今后30年内再次发生的概率高达70%到80%。日本政府中央防灾会议2019年发布的最新推断的灾害损失数据显示，死亡和失踪人数最多将达23.1万人左右，大约有209.4万栋建筑倒塌或烧毁。

历史上在南海海沟发生过的大地震

◆684年11月29日 白凤地震（M8.3）

震中区：足摺岬（高知县土佐清水市）至潮岬（和歌山县串本町）间的近海海域

损失：山崩、河流泛滥、大量郡府办公场馆和寺庙神社倒塌、人畜死伤，海啸导致土佐地区大量船只沉没

◆887年8月26日 仁和地震（M8.3）

震中区：足摺岬至御前崎（静冈县御前崎市）间的近海海域

损失：京都大量政府办公场馆和民房倒塌、大量民众被倒塌建筑压死。海啸袭击沿海地区，导致大批民众溺亡

◆1096年12月17日 永长东海地震（M8-8.5）

◆1099年2月22日 康和南海地震（M8-8.3）

震中区：永长地震发生在潮岬至御前崎区域，康和地震发生在足摺岬至潮岬区域。两次地震间隔大约2年零2个月，先后在东侧（东海）和西侧（南海）发生。

损失：永长地震造成东大寺巨钟掉落，药师寺回廊倒塌，海啸袭击了伊势、骏河地区。康和地震导致兴福寺的大门和回廊倒塌

◆1361年8月3日 正平南海地震（M8-8.5）

震中区：足摺岬至御前崎间的近海海域

损失：摄津（大阪府中北部至兵库县东南部）、阿波（德岛县）和土佐（高知县）受灾严重。摄津四天王寺的金堂倒塌

◆1498年9月20日 明应东海地震（M8.2-8.4）

震中区：潮岬海域至骏河湾间的区域

损失：纪伊至房总（千叶县）间的海岸和甲斐（山梨县）出现剧烈震动，熊野本宫（和歌山县）的大殿倒塌。远至房总在内的广大地区遭海啸侵袭，大量民众溺亡

◆1605年2月3日 庆长地震（M7.9）

震中区：足摺岬海域至御前崎间的区域

损失：震动造成的灾害损失较小，但犬吠埼（千叶县铫子市）至九州的太平洋沿岸地区遭受海啸侵袭。阿波鞆浦（德岛县海阳町）出现高达30米巨浪

◆1707年10月28日 宝永地震（M8.6）

震中区：远州滩至高知县近海的广大区域

损失：不仅在太平洋沿岸，甲斐（山梨县）西部、信浓（长野县）、美浓（岐阜县）、富山等广大地区也都有大量房屋倒塌。骏河中部、甲斐西部、信浓至九州的广大地区大量房屋倒塌。伊豆半岛至九州的太平洋沿岸发生海啸

特别记载事项：宝永地震4年前的1703年12月31日发生了8.1级左右的元禄地震。宝永地震的1个半月后的12月16日，富士山喷发

◆1854年12月23日 安政东海地震（M8.4）

◆1854年12月24日 安政南海地震（M8.4）

震中区：东海地震发生在纪伊半岛东部海域至骏河湾，南海地震发生在纪伊半岛至四国间的近海海域。两次地震间隔30小时，先后在东侧和西侧发生

损失：天龙川河口附近受灾最为严重，甲府、松本、福井也遭受了损失，房总至土佐的沿海地区遭受了海啸侵袭

◆1944年12月7日 昭和东南海地震（M7.9）

◆1946年12月21日 昭和南海地震（M8）

震中区：东南海地震发生在纪伊半岛东部海域至远州滩，南海地震发生在纪伊半岛西部至四国太平洋沿岸区域。两次地震间隔两年时间，先后在东侧和西侧发生

损失：东南海地震在静冈、爱知、岐阜、三重造成严重破坏。南海地震在房总半岛至九州之间的广大地区引发海啸

标题图片：南海海沟和预测震中区（共同社）

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