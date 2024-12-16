日本有6.9万少年儿童需要日语指导

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随着在日本工作的外国人的增加，需要接受日语指导的中小学生也呈现出增长趋势。为了让日本成为一个外国人才可以安心工作的国家，有必要建设改善配套环境，让他们的家人也能安心生活。

日本文部科学省隔年实施的一项调查显示，2023年大约有69123名中小学生因为在国外出生或父母是非日语母语者等原因而需要接受日语指导。这一数据较2021年的上一次调查（58307人）增加18.6%，较2008年（33470人）增加了一倍以上。

从这些少年儿童的母语来看，母语是中文的人数最多，达13754人；其次是葡萄牙语（12579人）、菲律宾语（11121人）。另外，从所在的都道府县来看，爱知县最多，达13984人；其次是神奈川县（8589人）、东京都（6312人）。

需要接受日语指导的高中生，退学率为8.5%，大大高于高中生的整体退学率（1.1%）。他们的升学率不到一半，仅为46.6%，就业的学生中38.6%为非正式员工。由此可以看出他们因为语言障碍而不得不面对艰难的生存环境。

2023年10月末，在日本工作的外国人首次突破200万人。为填补国内巨大的用工缺口，日本政府正在积极接纳海外人才，不断拓宽他们携带家属前来一同生活的途径。然而，在围绕人才的国际竞争中，要让日本成为一个“受到青睐的国家”，不可或缺的重要工作是建设完善相关环境，以使这些外国人才的子女可以接受教育并选择自身的出路。

标题图片：PIXTA

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