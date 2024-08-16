岸田文雄宣布不参加自民党党首竞选

日本信息库

日本首相岸田文雄宣布称，将不参加自民党党首选举，并在选出新首相后卸任。

日本首相岸田文雄8月14日在首相官邸召开记者会，明确表示自己将不参加预定于9月举行的自民党党首选举。岸田2021年10月4日就任首相，截至8月14日的在任时间达到1046天，执政时长排在岸信介之后，居战后历任首相的第八位。

岸田在记者会的开场表示，前一天与蒙古国总理奥云额尔登举行了电话会谈，今年夏季的外交工作至此已告一段落。盂兰盆节假期结束后，面向秋季的自民党党首选举的相关工作将全面启动”。

岸田接着说：“在此次党首选举中，有必要向民众切实表明自民党将会发生改变。因此，透明而开放的选举和自由而坦诚的辩论十分重要。此时，最能清晰明了地展示自民党之改变的第一步，就是本人的退出。我将不参加新一任党首的竞选。”

自民党曝出派阀“黑金”事件后，岸田采取了解散党内派阀以及修订《政治资金规正法》等改革，但未能平息民众对政权的抨击，内阁支持率持续走低。

关于决定退出党首竞选的理由，岸田列举了“黑金”事件并解释说：“针对自民党议员造成的严重事态，作为党首，我会毫不犹豫地承担责任。自此事件发生之初，本人就已下定了这样的决心。在外交工作恰好告一段落的这个时间节点，我希望通过本人的退出来划上一个句号，进而开启新一任党首选举”。

岸田对9月的党首选举寄予了期待，他表示说：“日本面临的局势十分严峻。在党首选举时，我希望认为‘自己是不二人选’的人踊跃自荐，展开真刀真枪的辩论。重要的是实现能够赢得民众支持的政治。我也将认真审视候选人是否具备这样的能力，并投下自己的一票”。

着眼于9月的党首选举，已出现了多人在摸索参选的动向，岸田退出后，预计今后各方的动作将会趋于活跃。

标题图片：日本首相岸田文雄宣布将不参加自民党党首竞选，2024年8月14日，首相官邸（记者团代表摄影，路透社）

版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。