超过60%小学生有“网友”

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如今的中小学生都是从孩童时代就已经熟悉智能手机的智能手机原住民世代。对他们来说，网络世界或许也是自己日常生活中的一个重要场所。

NIFTY公司（总部位于新宿区）针对少儿网站“NIFTY Kids”的浏览用户实施了一次关于“网友”的线上问卷调查，共获得2457份回答。

64.1%的小学生和74.6%的初中生表示“有网友”。

关于和“网友”相识的机缘，受访小学生中回答“游戏”的人最多，占比为51.5%，比排在第二位的“连我社群（LINE OpenChat）”（15.4%）高出两倍以上。另一方面，初中生中，分列第一第二位的“游戏”（38.0%）和“连我社群”（35.8%）的占比相差不大，可以看出他们的活动范围已经扩大到了游戏以外的世界。

关于“和网友还是现实朋友相处更舒服”这个问题，小学生中选择“现实中的朋友”的占比为56.1%，略占上风。而初中生则是“网友”和“现实中的朋友”各占一半。

关于“和现实中的朋友相处更舒服”的理由，选择“值得信赖”“可以面对面交流”“熟知对方的情况”的受访者较多。而关于“和网友相处更舒服”的理由，选择“无论年龄差距多大都可以成为朋友”“可以展现真实的自己”“因为和他们没有直接关系，所以可以商量事情”的受访者较多。

另外，25.8%的受访者表示在和“网友”相处过程中“有过”不愉快的经历。而且有些孩子还遇到过自己一个人无法很好地应对的情况，比如“被散布无中生有的谣言，在连我社群中遭到各种人的指责”“被威胁说知道你在哪里上小学”“明明说是同龄人，一打电话才发现其实是大叔”等等。

标题图片：PIXTA

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