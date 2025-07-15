台风季到来，注意确认“黄”“红”“紫”警戒等级的意义

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你是否知晓日本防灾警戒颜色的含义？红色是3级警戒，老年人和行动不便人士要提早采取避难行动。紫色是4级警戒，所有人员都需要疏散避难！

热带海洋上生成的低气压系统中，以大约每秒17米以上的最大风速（10分钟平均）向东亚和日本方向移动的气旋称作台风。在日本列岛附近借助高空的偏西风高速向东北方向推进的情况较多。

每年发生的台风次数存在差异，1951年到2023年之间平均每年发生26次。其中，平均每年有3次台风登陆日本。

台风会将温暖洋面产生的水蒸气凝结成云滴（液态或固态）时释放出的热量作为能量加强自身势力。因此，发生次数和登陆次数主要集中在7到10月，这段时间水温较高海域增多，往往会发生暴雨造成的洪涝或塌方等灾害。

尤其是秋雨前锋在日本列岛附近逗留的9月，有时候台风东侧的湿润空气会流向秋雨前锋，助长雨势，进而导致灾害严重程度加剧。

“紫色 4级警戒”要求全体疏散

日本内阁府防灾事务负责人梳理制定的避难信息相关指南，提醒人们需要树立“自己我保护生命安全”的意识，自行判断是否采取避难行动。

按照这一方针原则，气象厅和各地方政府发布的防灾信息明确划分了5个警戒等级。

等级 避难相关信息 应该采取的行动 5 确保安全紧急警报 存在生命危险！需要立刻确保安全 四级警戒以上必须避难 4 避难指示 全体人员避难 3 老年人避难 老年人等行动不便人群避难 2 大雨、洪水、大潮警示 自行判断是否采取避难行动 1 初期警示 提高防范灾害的心理准备

编辑公布依据内阁府公开资料制作而成

具体来说，气象厅的大雨或洪水“警示”属于2级（黄色），民众可自行判断是否采取避难行动；3级（红色）警戒阶段，老年人和行动不便的人群需要避难，其他人员也要暂停日常活动，或者着手准备避难；4级（紫色）警戒阶段，各地方政府将发布避难指示，要求“全体人员避难”；5级（黑色）警戒阶段，由于灾害已经近在咫尺或者已经发生，需要立刻确保生命安全。

市町村通过防灾行政无线通讯系统和防灾小程序等渠道向本地居民发布避难信息时，也会在电视等媒体的防灾信息中使用不同的颜色提示警戒等级。看到“黄色”或“红色”警戒，需要提高危机意识，牢记“紫色4级警戒，需要全体避难”，“黑色5级警戒，需要保护生命安全”，做好妥善准备，采取迅速行动。

标题图片：PIXTA

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