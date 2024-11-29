中小学生访问社交媒体时间越多，答题正确率越低

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现今的中小学生，访问社交媒体和观看视频的时间在增加，而且，时间越长，答题正确率越低的倾向，还反映在了全国学力测试的结果中。

2024年4月针对全国六年级小学生和初三学生实施的问卷调查显示，他们花费在社交媒体和观看视频上的时间比2022年有所增加。此次调查是配合文部科学省2024年全国学力与学习状况调查（全国学力测试）一同实施的。访问社交媒体时间越长，学力测试的答题正确率往往就越低。

关于使用普通手机或智能手机访问社交媒体、观看视频的时间（平日一天），回答“4小时以上”的六年级小学生比例为11.8%，较2022年增加了0.9个百分点。回答“3小时以上4小时以内”的比例为8.7%，较2022年减少了0.1个百分点。

回答“4小时以上”的初三学生比例为17.9%（较2022年增加2.5个百分点），“3小时以上4小时以内”的比例为14.2%（较2022年增加0.4个百分点）。合计相当于每三名初三学生中就有一人每天花费超过3小时访问社交媒体。

小学六年级学生接受的是全国学力测试的语文和算数考试，初三学生接受的是语文和数学考试。与问卷调查的交叉统计结果显示，在社交媒体上花费的时间越长，各科目的答题正确率就越低。差距较大的是初三数学，使用时间在“4小时以上”的群体与“30分钟以内”的群体之间，平均答题正确率相差了18.5个百分点。小学六年级数学也有16个百分点的差距。

另一方面，“没有手机”的群体各科目平均答题正确率低于使用时间“30分钟以内”的群体。文部科学省相关负责人指出，没有手机的群体可能收入、学历等家庭的“社会经济地位（SES，Socio-Economic Status）”较低，“答题正确率往往低于SES较高的群体”。

标题图片：PIXTA

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