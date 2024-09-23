7月到访日本的外国游客达329万

日本信息库

受益于日元贬值，外国游客似乎都在享受经济实惠的日本游。

日本政府观光局近日公布的数据显示，7月赴日外国游客人数（推算值）同比增加41.9%至3292500人。较新冠疫情前的2019年7月也增长了10.1%。已连续5个月超300万人，从单月人数来看已连续两个月创出历史新高。截至7月的累计游客人数达21069900人，创下一年内突破2000万人的最快速度。

从国家和地区来看，7月中国大陆游客最多，达776500人，其次是韩国757500人、中国台湾571700人、泰国279100人。中国大陆放宽边境管控措施和增开地方航线等利好因素拉动游客人数同比大增147.8%。韩国和中国台湾增开了含包机在内通达日本各地的地方航班，也使得游客人数创出7月的历史之最，整体上看，23个主要市场中的19个市场均创出7月的历史之最。中国香港和墨西哥游客人数刷新了单月的历史记录。

日本政府先前提出目标，要在2025年前让外国游客人数超过2019年3188万人的历史峰值。按照目前的速率，2024年年底前就可以达到目标。

标题图片：外国游客从银座歌舞伎座（东京都中央区）前走过（Stanislav Kogiku/SOPA Images via Reuters Connect）

版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。