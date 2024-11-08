企业涨薪实施率超84%

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东京商工调查公司的调查显示，84.2%的受访企业实施了涨薪。其中，42.6%涨薪幅度“超过5%”。如果可能的话，真想每年都听到“涨薪”这个悦耳动听的字眼。

东京商工调查公司8月上旬实施的涨薪相关问卷调查显示，给出有效回答的6899家企业中，84.2%（5810家）表示本年度“实施了涨薪”。

虽不及2023年的84.8%，但已经连续两年超过新冠疫情前的水平。据分析，除了物价上涨和企业业绩复苏外，政府将“高于物价涨幅的薪资涨幅”列为重要课题，抓住一切机会敦促经济界实施涨薪，产生了一定的效果。

从不同规模的企业“实施率”来看，资本金在1亿日元以上的企业（以下称大企业）的实施率同比上升4.1个百分点至94.0%（794家企业中的747家），而资本金在1亿日元以下的企业（以下称中小企业）的实施率为82.9%（6195家企业中的5063家），同比下降了1.3个百分点。不同规模的企业的涨薪实施率差距较上一年进一步扩大。

涨薪率（每1%为一个档次）方面，涨薪“5%以上6%以下”的企业最多，占比为26.8%，其次是“3%以上4%以下”（25.6%）、“2%以上3%以下”（452家）。42.6%的企业涨薪率达到“5%以上”，较上一年度的36.3%高出多达6.3个百分点。从企业规模来看，44.4%的大企业涨薪率达到“5%以上”，中小企业的该比例为42.4%，相差无几。

表示实施了涨薪的企业，在具体项目上选择“定期涨薪”的企业最多，占比达74.2%，其次是“上调基本工资”（61.4%）、“增加奖金”（38.5%）。

由于“上调基本工资”和“提高应届毕业生的初始工资”会在长远意义上造成人工费的上升，所以对于实力较弱的中小企业来说，实施这两项涨薪的门槛较高，和大企业之间存在差距。

标题图片：PIXTA

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