结婚的最大障碍是“缺乏美好的邂逅”，要孩子的障碍是“经济方面的担忧”

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在东京工作的年轻人中，80%“打算迟早要结婚”。但大约半数单身人士苦于“缺乏美好的邂逅”，整体上70%的人认为“经济方面的担忧”是生育孩子的最大障碍。

东京商工会议所近日首次实施并公布了《东京就业年轻人的结婚生子意识调查》的结果。据统计，多达78.7%的单身人士对结婚做出了肯定回答，表示“打算迟早要结婚”。而关于结婚的障碍，50.1%的单身男性和47.0%的单身女性表示“缺乏美好的邂逅”，该比例超过了“经济方面的担忧”（40.9%的单身男性和36.5%的单身女性）。

其中，仅从没有交往对象的单身人士来看，表示“缺乏美好的邂逅”的比例上升至67.3%，相较于有交往对象的单身人士，他们当中抱有“婚恋活动很麻烦”（37.1%）、“工作单位异性较少”（21.3%）、“对于和异性沟通感到不安、不知道如何接触”（20.9%）等想法的人非常多。

当被问及结识异性会利用怎样的方式时，选择“朋友熟人介绍”的受访者最多，占比为53.5%，其次是“可信度较高、费用合理的相亲软件”（42.5%）。

调查实施于今年4月至5月期间，是一项为政府制定少子化对策提供政策建议的活动。主要调查对象是在东京工作的东京商工会议所会员企业的员工，共收到18至34岁的2198人的回答。

关于“理想的子女人数”，整体上有76.4%的受访者表示两个以上。但被问及“自认为现实中能要几个孩子”时，只有44.2%选择两个以上。55.7%的受访者选择“零或者一个”。

无论理想还是现实，年收入越高的受访者越倾向于选择更多孩子。年收入低于300万日元的受访者，认为理想数量是0个的比例达到了24.6%。

当被问及生育孩子的障碍时，整体上选择“经济方面的担忧”的受访者最多，占比达74.1%，远高于其他选项。选择“家务及育儿负担增加”的女性受访者较多，选择“长时间工作”“可能会调动工作或单身外派”的男性受访者较多，从中可以看出性别角色的分工意识。另外，表示“担心对职业发展造成影响”的女性受访者也明显多于男性受访者。

标题图片：PIXTA

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