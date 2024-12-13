地震，让日本人最感担忧的灾害

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日本地震和暴雨等自然灾害频发，据说火灾保险赔付中，自然灾害所致事故的比例占60%。俗话说，防患于未然。本文就和大家一起了解一下发生灾害时确认彼此安全的方法，包括灾害留言热线和灾害留言板的使用方法等。

JI损失火灾保险公司（东京都中央区）7月上旬针对全国20至69岁民众实施的问卷调查（1000份样本）显示，60.3%的受访者对灾害感到担忧（“深感担忧”与“有些担忧”的合计）。

表示担忧的受访者比例方面，30到39岁、40到49岁、50到59岁人群在64%到65%之间，而20到29岁和60到69岁人群则在50%到55%之间，各个年龄段之间存在差异。尤其是20到29岁人群中，表示“没有任何担忧”的比例高达22.5%。

当被问及担心哪些灾害时（多选），绝大多数受访者都选择了“地震”，占比高达88.9%，其次是风灾、水灾。

当被问及“担心因灾害失去什么”时，表示“自己的生命和健康”（66.0%）、“家人、朋友的生命和健康”（66.4%）、“房子、家财、私家车等财产”（63.8%）这三项的受访者最多。

当被问及针对灾害希望获取哪些信息时（多选），受访者最想在灾前获取的信息，是“物资储备量的参考标准”；而最想在发生灾害时获取的信息，则是“确认家人等安全与否的方法”。

发生灾害时，通讯条件可能会出现极端异常，JI损失火灾保险相关人士呼吁大家有效利用灾害留言热线（171）和灾害留言板（web171），并要“注意尽可能减少和灾区的通讯联络”。

标题图片：PIXTA

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