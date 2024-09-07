日本针对超强台风，发布特别警报

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针对数十年一遇的超强台风，日本气象厅将发布“台风特别警报”。

今后，如果预计有数十年一遇的超强台风靠近日本，气象厅将针对暴风、大潮、巨浪等气象现象发布台风特别警报。该警报要求民众保持最高程度的警惕，意味着前所未有的重大危险来临，已处于异常紧迫状态。

特别警报的种类

气象现象 台风特别警报 暴风 大潮 巨浪 暴风雪 大雨特别警报 大雨 大雪特别警报 大雪

*均针对预计出现的数十年一遇的极端天气情况

出处：气象厅

发布该警报的标准，是台风中心气压在930百帕以下，或最大风速超过每秒50米。针对冲绳地区、奄美地区、小笠原群岛的标准，则是中心气压910百帕以下，或最大风速超过每秒60米。

台风特别警报将在情况恶化之前发布。而大雨特别警报则是在雨势转强之后，极有可能已经发生灾害的情况下发布。

标题图片：PIXTA

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