日本针对超强台风，发布特别警报

日本针对超强台风，发布特别警报社会 自然与环境 防灾
针对数十年一遇的超强台风，日本气象厅将发布“台风特别警报”。
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今后，如果预计有数十年一遇的超强台风靠近日本，气象厅将针对暴风、大潮、巨浪等气象现象发布台风特别警报。该警报要求民众保持最高程度的警惕，意味着前所未有的重大危险来临，已处于异常紧迫状态。
特别警报的种类
|气象现象
|台风特别警报
|暴风
|大潮
|巨浪
|暴风雪
|大雨特别警报
|大雨
|大雪特别警报
|大雪
*均针对预计出现的数十年一遇的极端天气情况
出处：气象厅
发布该警报的标准，是台风中心气压在930百帕以下，或最大风速超过每秒50米。针对冲绳地区、奄美地区、小笠原群岛的标准，则是中心气压910百帕以下，或最大风速超过每秒60米。
台风特别警报将在情况恶化之前发布。而大雨特别警报则是在雨势转强之后，极有可能已经发生灾害的情况下发布。
标题图片：PIXTA
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