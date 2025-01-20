日本女性管理人员，占比首超10%

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帝国数据库公司的调查显示，日本女性管理人员占比终于超过了10%，但距离政府提出的30%目标依然相差甚远。有43%的受访企业表示担任管理职务的全部是男性。

帝国数据库公司2024年7月针对全国27191家企业实施的《企业提拔女性相关调查》显示，女性管理人员占比较上一年上升1.1个百分点至10.9%，自开始此项调查的2013年以来首次超过10%。不过，表示“管理人员全部为男性”的企业比例达到43.0%，依然是数量最多的一派，距离政府提出的“2030年以前让女性管理人员占比尽快达到30%左右”的目标相差甚远。在世界经济论坛发布的2024年版《性别差距报告》中，日本在146个国家中排名第118位，处于落后国家行列。

从企业规模来看，“小企业”的女性管理人员占比最高，为14.4%，“中型企业”为11.5%，“大企业”为7.6%，企业规模越小，女性管理人员占比越高。从行业来看，在女员工人数相对较多的“零售行业”，女性管理人员占比达19.4%，比整体平均水平高出8.5个百分点，居各行业之首。而在女员工较少的“制造业”“运输仓储业”“建筑业”，女性管理人员占比都较低。

作为促进女性发挥才能的举措，选择“按成果而非性别来评定”的企业最多，占比达61.2%。其次是“不按性别分配部门和岗位”（50.6%）、“为女性育儿和照护老人提供休假便利”（32.8%）。而支持员工兼顾家庭和工作，无论男女均采用“工作时间弹性化”制度的企业占27.5%，允许“缩短工作时间”的企业占27.1%，均只有四分之一左右。另一方面，17.5%的企业执行了政府大力倡导的“推进男性育儿和照护老人休假”，较上一年上升了1.8个百分点。

标题图片：PIXTA

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