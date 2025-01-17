日本男女工资差距，都道府县排名

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近日，日本政府公布了各都道府县男女工资差距榜单。枥木县差距最大，女性只有男性的70%左右，东京则为全国第四大。

日本厚生劳动省向政府的“女性职业生活活跃推进项目小组”会议提交了一份包含男女工资差距状况的资料。基于2023年厚生劳动省的调查数据，在将男性基本工资设为100%的情况下，计算出女性工资的相对比例，由此展示出男女工资的差距。

结果显示，男女工资差距最大的是枥木县（71.0%），差距最小的是高知县（80.4%），两县相差近10个百分点。东京都（73.0%）的男女工资差距第四大，全国平均值为74.8%。经济合作与发展组织（OECD）发达成员国的平均值为88.1%（2021年），可见日本的工资差距依然很大。

从女性在管理岗位中的占比来看，欧美国家达到40%左右，而日本大幅落后，仅为11.6%。从各都道府县排名来看，爱知县最低，仅为6.4%。略高于爱知县的多为岐阜、三重、静冈等中京圈（即名古屋都市圈——译注）和东海地区（包括爱知县、岐阜县、三重县和静冈县——译注）的自治体。

厚生劳动省相关人士称，从调查中可以观察到未婚男女比例的失衡和各地区男女工资的差距之间存在着一定的关系，指出工资差距可能导致年轻女性的外流。

标题图片：PIXTA

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