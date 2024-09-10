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日本皇嗣秋筱宫文仁夫妇的长子悠仁亲王于2024年9月6日度过了18岁生日，这是39年来第一位成年的皇室男性成员。

日本皇嗣秋筱宫文仁夫妇的长子悠仁亲王9月6日度过了他的18岁生日。他是继其父文仁亲王之后自1985年以来，时隔39年迎来的第一位成年皇室男性成员。

秋筱宫家的长女小室真子和次女佳子公主都是在20岁时成年。之后日本对民法进行了修改，从2022年起成年的年龄由20岁下调到18岁，因而悠仁亲王成为第一位18岁成年的皇室成员。

日本皇室的男性，按照皇室的惯例，通常会在成年的当天举行成人仪式。由于悠仁亲王现在是高三学生，宫内厅表示他目前正处于“为升大学而要发奋学习的关键时候”，为避免学业受到影响，计划在他2025年春天高中毕业后的适当时期举行成人仪式。

宫内厅预计花费约257万日元用于制作成人仪式上使用的冠帽。冠帽是皇族男性成年时由天皇授予他们的。此外，悠仁亲王成年后，支付给他的皇族费也随之增加。根据皇室经济法的规定，其金额将从每年305万日元增加到915万日元。

悠仁亲王简历

出生 2006年9月6日 纹章 金松 学历 2022年3月毕业于御茶水女子大学附属初中，2022年4月进入筑波大学附属高中 课外活动 观察和调查昆虫等

出处：宫内厅

据宫内厅发布的信息，悠仁是高中羽毛球队队员，课余时间会主动练习，因而球技很有长进。在参加文化节、运动会等学校活动方面，他也表现得非常积极。除了同父母一起参加公务活动、与外国王室成员开展交流外，在学习之余，他还对昆虫的生存环境进行观察和调查。

标题图片：文仁亲王与长子悠仁访问玉川大学，听取有关蜂的讲解（2024年4月6日，东京都町田市，时事社）

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