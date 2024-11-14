东京11月下旬赏银杏，12月上旬赏红叶

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日本四季分明，而最能取悦人心的或许要算是春天的樱花和秋天的红叶。本文将为大家介绍自北向南逐渐变色的红叶、黄叶的预测观赏期。

由秋入冬的换季时节，各种树木的叶子在凋落之前会变成鲜艳的颜色，给我们带来赏心悦目的视觉享受。樱花是从温暖地带向北逐渐开放，而红叶则是从日本北部向南，从海拔较高的山区向平原城市地区逐渐变红。

根据日本气象公司（总部位于大阪）10月30日发布的红叶预测报告称，预计2024年秋季全国气温偏高，红叶、黄叶的观赏期大概与常年基本持平或略晚。

天凉之后树叶会变成金黄色的银杏是常见的行道树，公园里也多有栽种，是一道象征“都会之秋”的亮丽风景。11月中下旬，东北以南地区的公园和林荫道将铺上黄色的银杏叶绒毯。



出处：日本气象公司

2024年主要城市黄叶观赏期预测

城市 黄叶观赏开始日 与常年相差（天） 札幌 11月6日 与常年持平（2） 青森 11月9日 晚于常年（7） 仙台 12月3日 晚于常年（10） 东京 11月29日 与常年持平（6） 金泽 11月15日 与常年持平（5） 长野 11月20日 晚于常年（10） 名古屋 11月22日 与常年持平（4） 京都 12月2日 晚于常年（8） 大阪 11月28日 与常年持平（6） 和歌山 11月30日 晚于常年（7） 广岛 11月24日 晚于常年（9） 高知 11月20日 与常年持平（5） 福冈 11月28日 晚于常年（11） 鹿儿岛 12月2日 晚于常年（7）

海拔较高的山区，树木已经开始落叶，但就平原地区来说，即便是北海道和东北北部，也要到11月以后树叶才会开始变红。东北以南地区则要等到12月以后。



出处：日本气象公司

2024年主要城市红叶观赏期预测

城市 红叶观赏开始日 与常年相差（天） 札幌 11月8日 晚于常年（11） 青森 11月18日 与常年持平（5） 仙台 12月1日 晚于常年（10） 东京 12月5日 晚于常年（7） 金泽 12月4日 晚于常年（10） 长野 11月28日 晚于常年（16） 名古屋 12月8日 晚于常年（10） 京都 12月16日 晚于常年（11） 大阪 12月8日 晚于常年（7） 和歌山 12月16日 晚于常年（10） 广岛 12月3日 晚于常年（11） 高知 12月14日 晚于常年（12） 福冈 12月13日 晚于常年（12） 鹿儿岛 12月18日 与常年持平（3）

通过日本气象的红叶Navi可以了解全国700处红叶观赏景点和山区红叶的情况

秋天为赏红叶安排一次短期旅行固然不错，但实际上在大都市东京也有许多可以欣赏红叶美景的景点。以下为大家介绍免费或门票价格不到500日元的庭园、公园。

滨离宫恩赐庭园（中央区）

JR山手线/京滨东北线、东京地铁银座线和都营浅草线“新桥”站出站，步行12分钟。门票300日元。



图片：PIXTA

小石川后乐园（文京区）

JR总武线“水道桥”站出站，步行5分钟；东京地铁丸之内线/南北线“后乐园”站出站，步行6分钟。门票300日元。



背景中的白色顶棚是东京巨蛋体育馆（图片：PIXTA）

小石川植物园（东京大学研究生院附属植物园）（文京区）

都营三田线“白山”站出站，步行10分钟；东京地铁“茗荷谷”站或“后乐园”站出站，步行15分钟。门票500日元（周一闭园）。



图片：PIXTA

六义园（文京区）

JR山手线/东京地铁南北线“驹込”站出站，步行7分钟。门票300日元。



图片：PIXTA

神宫外苑银杏行道树（港区）

东京地铁银座线/半藏门线/都营大江户线“青山一丁目”站出站，步行5分钟。门票免费。



神宫外苑 银杏行道树（图片：PIXTA）

芝公园红叶谷（港区）

都营大江户线“赤羽桥”站出站步行4分钟。门票免费。这是芝公园内的一处人造溪谷，可在此透过红叶拍到若隐若现的东京塔，是一处热门拍照点。



图片：PIXTA

东京大学本乡校区（文京区）

东京地铁南北线“东大前”站出站，步行1分钟；都营大江户线“本乡三丁目”站出站，步行6分钟。



图片：PIXTA

目白庭园（丰岛区）

JR山手线“目白”站出站，步行5分钟。门票免费。



图片：PIXTA

清澄庭园（江东区）

都营大江户线/东京地铁半藏门线“清澄白河”站出站，步行3分钟。门票150日元。



图片：PIXTA

皇居乾之道（千代田区）

为纪念上皇（当时的明仁天皇）80岁寿诞，从2014年起每年春秋两季皇居内从坂下门到乾门之间的“乾之道”都会面向公众开放。具体时间由宫内厅网站发布。

东京地铁日比谷线“日比谷”站、东京地铁千代田线“二重桥前”站出站，步行5分钟。



图片：PIXTA

标题图片：东京都文京区六义园的红叶（PIXTA）

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