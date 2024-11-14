东京11月下旬赏银杏，12月上旬赏红叶

东京11月下旬赏银杏，12月上旬赏红叶生活 旅游 自然与环境
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
由秋入冬的换季时节，各种树木的叶子在凋落之前会变成鲜艳的颜色，给我们带来赏心悦目的视觉享受。樱花是从温暖地带向北逐渐开放，而红叶则是从日本北部向南，从海拔较高的山区向平原城市地区逐渐变红。
根据日本气象公司（总部位于大阪）10月30日发布的红叶预测报告称，预计2024年秋季全国气温偏高，红叶、黄叶的观赏期大概与常年基本持平或略晚。
天凉之后树叶会变成金黄色的银杏是常见的行道树，公园里也多有栽种，是一道象征“都会之秋”的亮丽风景。11月中下旬，东北以南地区的公园和林荫道将铺上黄色的银杏叶绒毯。
2024年主要城市黄叶观赏期预测
|城市
|黄叶观赏开始日
|与常年相差（天）
|札幌
|11月6日
|与常年持平（2）
|青森
|11月9日
|晚于常年（7）
|仙台
|12月3日
|晚于常年（10）
|东京
|11月29日
|与常年持平（6）
|金泽
|11月15日
|与常年持平（5）
|长野
|11月20日
|晚于常年（10）
|名古屋
|11月22日
|与常年持平（4）
|京都
|12月2日
|晚于常年（8）
|大阪
|11月28日
|与常年持平（6）
|和歌山
|11月30日
|晚于常年（7）
|广岛
|11月24日
|晚于常年（9）
|高知
|11月20日
|与常年持平（5）
|福冈
|11月28日
|晚于常年（11）
|鹿儿岛
|12月2日
|晚于常年（7）
海拔较高的山区，树木已经开始落叶，但就平原地区来说，即便是北海道和东北北部，也要到11月以后树叶才会开始变红。东北以南地区则要等到12月以后。
2024年主要城市红叶观赏期预测
|城市
|红叶观赏开始日
|与常年相差（天）
|札幌
|11月8日
|晚于常年（11）
|青森
|11月18日
|与常年持平（5）
|仙台
|12月1日
|晚于常年（10）
|东京
|12月5日
|晚于常年（7）
|金泽
|12月4日
|晚于常年（10）
|长野
|11月28日
|晚于常年（16）
|名古屋
|12月8日
|晚于常年（10）
|京都
|12月16日
|晚于常年（11）
|大阪
|12月8日
|晚于常年（7）
|和歌山
|12月16日
|晚于常年（10）
|广岛
|12月3日
|晚于常年（11）
|高知
|12月14日
|晚于常年（12）
|福冈
|12月13日
|晚于常年（12）
|鹿儿岛
|12月18日
|与常年持平（3）
通过日本气象的红叶Navi可以了解全国700处红叶观赏景点和山区红叶的情况
秋天为赏红叶安排一次短期旅行固然不错，但实际上在大都市东京也有许多可以欣赏红叶美景的景点。以下为大家介绍免费或门票价格不到500日元的庭园、公园。
滨离宫恩赐庭园（中央区）
JR山手线/京滨东北线、东京地铁银座线和都营浅草线“新桥”站出站，步行12分钟。门票300日元。
小石川后乐园（文京区）
JR总武线“水道桥”站出站，步行5分钟；东京地铁丸之内线/南北线“后乐园”站出站，步行6分钟。门票300日元。
小石川植物园（东京大学研究生院附属植物园）（文京区）
都营三田线“白山”站出站，步行10分钟；东京地铁“茗荷谷”站或“后乐园”站出站，步行15分钟。门票500日元（周一闭园）。
六义园（文京区）
JR山手线/东京地铁南北线“驹込”站出站，步行7分钟。门票300日元。
神宫外苑银杏行道树（港区）
东京地铁银座线/半藏门线/都营大江户线“青山一丁目”站出站，步行5分钟。门票免费。
芝公园红叶谷（港区）
都营大江户线“赤羽桥”站出站步行4分钟。门票免费。这是芝公园内的一处人造溪谷，可在此透过红叶拍到若隐若现的东京塔，是一处热门拍照点。
东京大学本乡校区（文京区）
东京地铁南北线“东大前”站出站，步行1分钟；都营大江户线“本乡三丁目”站出站，步行6分钟。
目白庭园（丰岛区）
JR山手线“目白”站出站，步行5分钟。门票免费。
清澄庭园（江东区）
都营大江户线/东京地铁半藏门线“清澄白河”站出站，步行3分钟。门票150日元。
皇居乾之道（千代田区）
为纪念上皇（当时的明仁天皇）80岁寿诞，从2014年起每年春秋两季皇居内从坂下门到乾门之间的“乾之道”都会面向公众开放。具体时间由宫内厅网站发布。
东京地铁日比谷线“日比谷”站、东京地铁千代田线“二重桥前”站出站，步行5分钟。
标题图片：东京都文京区六义园的红叶（PIXTA）
版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。