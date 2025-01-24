女性年纪越大，越偏好超短发或短发

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发型会在很大程度上影响你留给别人的第一印象。老年女性考虑到发量减少，往往会倾向于留短发。

爱德兰丝公司（Aderans，东京都品川区）针对日本全国50到79岁女性实施的发型相关调查显示，头发长度为“短发”的受访者最多，占比为34.0%。从年龄段来看，50到54岁受访者中，大约有30%是“超短发或短发”，55到59岁受访者的该比例为40%，60到69岁超过50%，70到79岁更是达到70%以上，可以明显看出，年纪越大，越倾向于剪短发。

整体上有10.6%的受访者留“中长发”，50到54岁人群中的该比例为23.1%，是其他年龄段的两倍以上。或许女士们在这个年纪之前都会努力维持头发长度，但之后就会逐渐剪短头发，减少打理头发的时间。

关于对目前发型的自我评分，整体上平均分值为52分（满分100分），可以看出多数女性对自己的发型并不满意。尤其是50到54岁这个年龄段的受访者，自我评分仅为38分，不满意度较高。

关于不满意的地方，回答“头发弯曲”的受访者最多，占比为44.0%，其次是“头顶发量稀少”（34.5%）、“头顶发缝稀疏”（24.2%）。从年龄段来看，60岁以上的受访者在意发量稀少和秃发的倾向明显。

标题图片：PIXTA

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