84%的日本青少年“几乎每天都吃米饭”

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正值美味新米大量上市的季节！光是看着刚刚出锅，泛着油亮光泽的米饭，都会觉得是一种小确幸。

LY Corporation（连我雅虎公司）于8月上旬针对连我用户实施的手机网页调查显示，关于每周吃几天米饭，整体上多达74%的受访者表示“几乎每天都吃”。虽然“饮食多样化”“疏远米饭”已是老生常谈，但对于日本人来说，终究还是离不开米饭。

从年龄段来看，10到19岁受访者中表示“几乎每天都吃”的人最多，占比高达84%。大概是家长日常给生长发育期的孩子准备饭菜，以及学校供应课间餐的因素产生了一定影响。20到69岁人群基本呈现同样的倾向，但让人感到意外的，是吃米饭“每周不到三天”的受访者中，以60到69岁年龄段人为最多，占比达14%。

关于在家里吃米饭的方式，近九成受访者选择“用电饭锅焖煮”，占到绝大多数。可以认为这是因为电饭锅款式和功能齐全，既有适合单身人士的尺寸，又可用于煮饭以外的烹饪，几乎所有家庭都配备了电饭锅。仅有5%的受访者“用砂锅焖煮”，属于少数派。

其他较为普遍的方式依次是“购买便当、饭团”“即食米饭”“冷冻食品”。

表示“用电饭锅焖煮”的受访者中，女性占比略高于男性，表示“购买便当、饭团”和“即食米饭”的受访者中，男性占比略高于女性。

调查于8月上旬实施，共回收5255份有效样本。

标题图片：PIXTA

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