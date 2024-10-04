日本各地扩大耐高温大米种植面积

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近年来酷暑天气趋于常态化，日本农户正在推进耐高温大米的种植。

日本农林水产省发布的数据显示，2023年39个府县种植了46个对炎热天气具有较好耐受性的“耐高温大米品种”，种植面积达182869公顷，大约为10年前的2.8倍，在主食用米中的占比为14.7%，均创历史新高。

稻子原产于亚热带，日本的大米种植历史充满了与冻害的斗争，长期以来一直在开发和培育耐寒品种。1993年遭遇日照不足的冷夏，东北、关东等地纷纷发生冻害，导致不得不从泰国和美国等地紧急进口大米，引发了一场所谓的“平成年代大米风波”。

2023年产的主要耐高温品种和种植地

品种名 面积（公顷） 主产地 绢娘 22549 鸟取、岛根、冈山 越息吹 18300 新潟 艳姫 17823 宫城、山形、岛根 Fusakogane 11612 千叶 栃木之星 8500 栃木 Akisakari 8361 福井、广岛、德岛 Nikomaru 7913 静冈、冈山、长崎 彩之绊 6900 埼玉 元气Tsukushi 6310 福冈 佐贺日和 6220 佐贺

出处：农林水产省

另一方面，近段时间的大米短缺问题，主要原因在于2023年的酷暑导致大米品质下降，流通量减少。农林水产省相关负责人表示说：“随着全球日益变暖，预计今后将长期趋于高温状态，有必要培育耐高温品种和扩大种植面积。”



研究人员正在对耐高温品种“Nikomaru”（右侧）展开调查研究。2010年8月于福冈县筑后市九州冲绳农业研究中心的农场（图片：时事社）

近年来，各个大米产地都在积极开发独具特色的品种，致力于打造品牌大米。不过，由于开发新品种的周期漫长，所以农林水产省相关负责人称，为了迅速应对酷暑，种植其他产地大米品种的情况或许会越来越多。

标题图片：PIXTA

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