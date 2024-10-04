日本各地扩大耐高温大米种植面积

日本各地扩大耐高温大米种植面积社会 饮食 防灾
近年来酷暑天气趋于常态化，日本农户正在推进耐高温大米的种植。
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日本农林水产省发布的数据显示，2023年39个府县种植了46个对炎热天气具有较好耐受性的“耐高温大米品种”，种植面积达182869公顷，大约为10年前的2.8倍，在主食用米中的占比为14.7%，均创历史新高。
稻子原产于亚热带，日本的大米种植历史充满了与冻害的斗争，长期以来一直在开发和培育耐寒品种。1993年遭遇日照不足的冷夏，东北、关东等地纷纷发生冻害，导致不得不从泰国和美国等地紧急进口大米，引发了一场所谓的“平成年代大米风波”。
2023年产的主要耐高温品种和种植地
|品种名
|面积（公顷）
|主产地
|绢娘
|22549
|鸟取、岛根、冈山
|越息吹
|18300
|新潟
|艳姫
|17823
|宫城、山形、岛根
|Fusakogane
|11612
|千叶
|栃木之星
|8500
|栃木
|Akisakari
|8361
|福井、广岛、德岛
|Nikomaru
|7913
|静冈、冈山、长崎
|彩之绊
|6900
|埼玉
|元气Tsukushi
|6310
|福冈
|佐贺日和
|6220
|佐贺
出处：农林水产省
另一方面，近段时间的大米短缺问题，主要原因在于2023年的酷暑导致大米品质下降，流通量减少。农林水产省相关负责人表示说：“随着全球日益变暖，预计今后将长期趋于高温状态，有必要培育耐高温品种和扩大种植面积。”
近年来，各个大米产地都在积极开发独具特色的品种，致力于打造品牌大米。不过，由于开发新品种的周期漫长，所以农林水产省相关负责人称，为了迅速应对酷暑，种植其他产地大米品种的情况或许会越来越多。
标题图片：PIXTA
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