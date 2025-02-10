日本百岁老年人人口，持续创新高

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以前总觉得“人生百年”这种说法有些夸张，但如今，说不定自己也能活到百岁……。日本全国百岁以上老人已超过95000人。

基于截至2024年9月1日的居民基本台账的数据，百岁以上老年人较上一年增加2980人至95119人，已连续54年增加。其中绝大多数为女性，占比高达88.3%。

目前日本全国最长寿女性是115岁的林okagi（岐阜县土岐市），最长寿男性是110岁的水野清隆（静冈县磐田市）。

1963年制定《老人福利法》时，全国共有153名百岁老人，1981年突破1000人，1998年突破1万人，之后也一直在续增长。

从都道府县来看，每10万人中百岁老人最多的是岛根县（159.54人），最少的是埼玉县（45.81人），相差近3.5倍。整体上呈现西高东低状态，尤其是关东地区等大城市圈，每10万人中百岁老人数量偏少。

每10万人中的百岁以上人口

较多的县

岛根县 159.54 高知县 154.20 鹿儿岛县 130.73 熊本县 127.21 长野县 127.00

较少的县

埼玉县 45.81 爱知县 48.80 千叶县 52.60 东京都 54.00 大阪府 54.32

编辑部依据厚生劳动省公布数据制作

标题图片：PIXTA

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