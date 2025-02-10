日本百岁老年人人口，持续创新高

日本百岁老年人人口，持续创新高健康与医疗 家庭 社会 财经
以前总觉得“人生百年”这种说法有些夸张，但如今，说不定自己也能活到百岁……。日本全国百岁以上老人已超过95000人。
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
基于截至2024年9月1日的居民基本台账的数据，百岁以上老年人较上一年增加2980人至95119人，已连续54年增加。其中绝大多数为女性，占比高达88.3%。
目前日本全国最长寿女性是115岁的林okagi（岐阜县土岐市），最长寿男性是110岁的水野清隆（静冈县磐田市）。
1963年制定《老人福利法》时，全国共有153名百岁老人，1981年突破1000人，1998年突破1万人，之后也一直在续增长。
从都道府县来看，每10万人中百岁老人最多的是岛根县（159.54人），最少的是埼玉县（45.81人），相差近3.5倍。整体上呈现西高东低状态，尤其是关东地区等大城市圈，每10万人中百岁老人数量偏少。
每10万人中的百岁以上人口
较多的县
|岛根县
|159.54
|高知县
|154.20
|鹿儿岛县
|130.73
|熊本县
|127.21
|长野县
|127.00
较少的县
|埼玉县
|45.81
|爱知县
|48.80
|千叶县
|52.60
|东京都
|54.00
|大阪府
|54.32
编辑部依据厚生劳动省公布数据制作
标题图片：PIXTA
版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。