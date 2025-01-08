超过60%受访者“每月读书不到一本”

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日本文化厅实施的2023年《国语相关舆论调查》显示，超过60%的受访者每个月读书不到一本，反映出人们日益疏远读书的问题。

本调查自2008年起每5年实施一次。2023年1月至3月期间，向全国6000名16岁以上民众邮寄了调查问卷，共收到3559人（59.3%）的回答。

当被问及每个月读几本书（含电子书）时，表示“不读书”的受访者最多，占比达62.6%。27.6%每个月读“一两本”，6.0%每个月读“三四本”，每个月读“七本以上”的受访者占比为1.8%，“五六本”的占比为1.5%。在此前的调查中，每个月读书不到一本的受访者比例一直在40%到50%之间徘徊，而此次出现了激增。

但就社交媒体或网络文章等书籍以外的文字，即使是表示“不读书”的受访者，也有75.3%表示“几乎每天看”。

当被问及读书量比以前有所减少还是增加时，69.1%的受访者表示“有所减少”，24.5%表示“没有太大变化”，只有5.5%表示“有所增加”。关于读书量减少的理由（最多选两项），选择“手机等设备占用了时间”的受访者最多，占比为43.6%。其次是“工作或学习繁忙，没有时间阅读”（38.9%）、“视力等健康方面的理由”（31.2%）、“电视更有吸引力”（19.8%）等。

关于包括杂志和漫画在内的电子书籍阅读情况，15.0%的受访者表示“经常阅读”，25.3%表示“偶尔阅读”，合计共有40.3%的受访者会阅读电子书。38.2%表示“只读纸质书、杂志和漫画”，20.6%表示“无论纸质书、杂志、漫画，还是电子书，什么都不读”。

从年龄段来看，超过半数的40岁以下受访者表示“经常阅读”或“偶尔阅读”阅读电子书籍，其中尤以30到39岁人群占比最高，达到72.4%。针对电子书阅读者，当被问及“阅读电子书多还是纸质书多”时，40.5%表示“阅读电子书较多”，29.5%表示“阅读纸质书、杂志、漫画较多”，21.4%表示“差不多”，7.9%表示“只读电子书”。

标题图片：PIXTA

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