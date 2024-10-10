食欲旺盛的秋天到来！最想搭配新米吃的是？

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翘首以盼的新米上市季到来。在刚刚蒸出、泛着油亮光泽的米饭上，放上一些略微重口的菜肴……，光是脑补一下这个画面，就会觉得幸福满满。

餐饮店信息服务网站GURUNAVI实施的问卷调查显示，包括“相对来说期待”在内，整体上82.5%的受访者都表示“期待品尝今年的新米”。年纪越大的人对新米的期待值越高，60到69岁年龄段受访者中，89.9%表示“期待”。

关于“想搭配新米一起吃的下饭菜”（多选），选择“鲑鱼”的受访者最多，占比为46.8%，其次是“腌明太鱼籽”“鸡蛋”“纳豆”等传统配菜。

当被问及如果要在餐饮店吃新米，会选择怎样的店家时，回答“菜肴本身好吃的店家”者最多，占比达57.7%；其次是“用砂锅焖饭”（35.4%）、“可以免费加米饭”（32.2%）。针对想在什么类型的餐饮店吃新米这个提问，支持率较高的是“廉价日式套餐店”（61.9%）和“饭团专营店”（56.2%），似乎多数人希望单纯地享受米饭的美味。

调查于9月上旬以线上方式面向GURUNAVI的全国会员实施，统计了1300人的回答。

标题图片：PIXTA

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