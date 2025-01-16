日本65岁以上就业人口创新高

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“历史上似曾有过花甲之年退休，悠然自得地安度晚年的时代”——或许有一天人们会这样追忆往昔岁月。如今，60到64岁人口的就业率已经达到了74%。

日本总务省的统计数据显示，截至2024年9月15日的65岁以上老人的推算人口同比增长2万人至3625万人，创历史新高。其在总人口中的占比也同比增长0.2个百分点至29.3%，同样创出历史新高。

随着老年人口的增加，老年就业人员也在增多。2023年65岁以上就业人口为914万人，连续20年增长，创历史新高。从行业来看，“批发零售业”最多，达132万人，其次是“医疗福利行业”（107万人）、“服务业”（104万人）。与10年前相比，“医疗福利行业”老年就业人口激增1.4倍，尤其是从事护理工作的人增长明显。65岁以上老年人在15岁以上的就业总人口中的占比为13.5%，相当于每7个就业人员中就有一名老年人。

65岁以上人口中，就业人员占比为25.2%，和上一年持平，相当于每4个老年人中就有一人在工作。从年龄段来看，65到69岁人群中的该占比为52.0%，70到74岁的该占比为34.0%，75岁以上的该占比为11.4%，均创历史新高。

65岁以上人口中，就业人员占比为25.2%，和上一年持平，相当于每4个老年人中就有一人在工作。

标题图片：PIXTA

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