外汇零售交易，以小额资金量起步者居多

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在通过证券公司工作人员进行股票或外汇交易的年代，“理财”还只是少数人的活动。而在可以通过智能手机收集、分析信息，下达买入指令的今天，虽说门槛大幅降低，但实际情况究竟如何呢？

金融信息媒体联合企业WOZ（东京都涩谷区）于9月上旬针对1008名参与外汇零售交易（FX）的投资者实施了一次问卷调查。

关于开始参与外汇零售交易的理由（多选），表示为了“理财”的受访者最多，占比高达74.5%，其次是“积攒养老钱”（40.0%）、“可以从少量资金起步”（28.2%）。

关于用于外汇零售交易的初始资金量，“10万到20万日元”的受访者最多，占比为14.7%，各个级别的资金量都没有明显差异。还有一定数量的受访者从不痛不痒的资金量开始尝试投资，比如3.9%的资金量“不到1万日元”，9.1%的资金量在“1万到5万日元”之间。

交易的主流“货币对”是“美元对日元”，占比达76.4%。可以认为，这个货币对的交易量大，也比较容易获得信息，参与门槛相对较低。另一方面，虽然算不上多数派，但也有一些受访者倾向于交易汇率波动大，有望获得大额收益的币种。

关于市场分析方法，接近半数（46.1%）的受访者会综合使用基本面和技术分析。许多人都会通过投资相关网络文章、外汇投资公司提供的数据、外汇投资专业网站等渠道收集信息。

标题图片：PIXTA

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