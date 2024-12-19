日本邮政资费，30年来首次上调

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邮资时隔30年首次上涨，其原因是邮政业务收益恶化。

日本邮政（东京）于2024年10月1日开始将邮政资费标准上调了大约30%。背景原因在于邮政服务利用量的减少和物流成本的上升。除上调消费税率的相应调整外，此次是1994年以来，即30年来首次调整邮政资费。

日本邮政公布的信息显示，民营化以来，邮政损益在2022年首次出现亏损。此次上调资费后，2025年将产生盈利，但预计2026年以后将再次转为亏损，公司方面认为“形势非常严峻”。

近年来，邮政函件业务量持续大幅减少。随着互联网、社交媒体的普及，以及账单等单据的电子化发展，企业一直在削减通讯费和促销费，导致邮政函件业务量始终无法止住下滑之势。

国内邮政函件业务量在2001年达到262亿封的峰值，2023年减少至136亿封。22年间减少了48.3%（年均减少3%）。



新发行的普通邮票。85日元邮票（左）的图案是松树，110日元邮票的图案是千鸟（图片：日本邮政）

10月1日上调资费后，明信片邮资涨至每张85日元（此前为63日元），信件（25克以下的标准信封信件）邮资涨至每封110日元（此前为84日元）。配合资费的调整，还发行了12款普通邮票。

标题图片：配合邮资上调发行的110日元普通邮票和85日元普通邮票，2024年6月13日，东京都千代田区（时事社）

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