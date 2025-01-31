多数受访者反对在户外公共场所饮酒

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Recruit的调查显示，大约半数的受访者有过在户外公共场所饮酒的经历，但多数受访者反对在公共场所饮酒。

Recruit公司的外食综合研究所实施的问卷调查（回收8016份回答）显示，关于是否有过在公园或马路等户外公共场所饮酒的经历，47.9%的受访者表示“有过”，25.6%表示“没有”。由于26.5%的受访者“本来就不喝或者不能喝酒”，所以如果单看喝酒的受访者，那就相当于大约65%有过这种经历。

关于具体的喝酒场所，前三名依次是“赏樱花、赏月、野餐等地”（47.6%）、“公园、沙滩”（42.4%）和“旅行途中的观光地”（33.3%）。另外，一起喝酒的人，主要是“朋友、熟人”（55.4%）、“家人、亲属”（36.6%）等。

关于是否赞成在户外公共场所饮酒，包括“相对来说赞成”的人在内，合计有19.9%的受访者表示“赞成”；包括“相对来说反对”在内，合计有43.3%表示“反对”，后者比前者高出了一倍以上。

除开“原本就不喝或者不能喝酒”的人，仅针对饮酒人士的统计数据也显示，表示“反对”在户外公共场所饮酒的合计比例为35.9%，超过了“赞成”的合计比例（24.6%）。

关于赞成在户外公共场所饮酒的理由，主要有“情调和季节感”“户外饮酒很快乐”以及“价格更便宜”等；而反对理由的前三名依次是“垃圾散乱”（60.4%）、“噪音扰民”（54.3%）和“治安恶化”（45.7%）。

标题图片：PIXTA

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