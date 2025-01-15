碎片时间兼职纠纷增多，赚钱不成反失财

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“利用碎片时间做些简单的工作就能轻松赚钱”，被网上的这种宣传诱惑，结果非但没赚到钱，甚至不知不觉陷入了掏钱的圈套——国民生活中心的调查显示，因为相信近乎诈骗的副业网站而遭受损失的案例正在急剧增多。

国民生活中心公布的数据显示，自开始统计的2020年以来，相关咨询量逐年增加，2024年以来的单个案例平均损失金额超过了150万日元。

“副业网站”往往通过投放社交媒体广告等方式吸引用户，点击之后会要求用户注册聊天软件账号。发布的工作内容多为“只需要点赞”“只需要发表情”等极其简单的操作。实际操作会发现，虽然金额不多，但确实能够获得报酬，便会产生信任感。然后就会落入陷阱。

从该中心接到的咨询事例来看，某30多岁的女子寻找可以一边育儿一边兼职的副业，看到了宣称“只需要观看视频社交媒体就能获得报酬”的广告。起初一次拿到了几百日元的报酬，然后要求她提前汇入1万日元，结果多得了几千日元的报酬，于是该女子对其深信不疑。

然而，几个回合之后，对方要求她“支付15万日元作为录入错误的处理费用”，虽然承接了高额报酬的工作，但“提取报酬需要40万日元手续费”，结果该女子把全部生活费都汇给了对方。

该中心相关负责表示，需要留心“只需要做什么什么”这类会给人造成“可以轻松赚钱”印象的广告。同时，副业网站常常会要求用户提供住址、银行账户等个人信息，也可能会被恶意使用。

要区别正常的副业网站和诈骗网站具有一定难度，这位负责人指出，“如果没有公开公司的地址和基本情况就要打一个问号”，并呼吁“如果觉得可疑，应该拨打全国消费者热线（电话号码188）”。

标题图片：PIXTA

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