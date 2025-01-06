东京至大阪，仅需2小时21分

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开通至今60年，乘客死亡事故零记录。运行频率和普通铁路列车不相上下。基本不会出现延误。这份安心感，正是新干线的魅力所在！

1964年，东海道新干线作为“梦幻超级特快列车”面世，在东京至新大阪区间运行单程用时4小时。站在现代的角度来看，当时的速度根本称不上“超级特快”，但新干线面世之前，东京到大阪的车程需要6个半小时，因而缩短时间的进步具有划时代的意义。投入运营次年的1965年，按最初计划将用时缩短至3小时10分钟，东京和大阪之间的距离就变成了只要安排紧凑一些就能做到当日往返的程度。

1992年3月，“希望号”列车开始运行，实现了一次重大飞跃。用时缩短至2小时30分钟，比“光号”缩短了大约20分钟。上车后吃个便当，再随着柔和的行车振动小睡片刻，醒来就已经抵达大阪了。

起初，“希望号”一天只有两个往返班次，自品川站投入运营的2003年起，运行班次快速增加，逐渐超过了“光号”的班次数。目前“希望号”的最高时速为285公里，东京至新大阪之间用时仅需2小时21分钟。1小时最多可以运行12班（大约5分钟1班），运行频率和普通铁路列车不相上下。

回声号、光号和希望号三种列车的单日合计运行班次为372班。单日运送432000名乘客。算上自然灾害等造成的延误在内，每个运行班次的平均延误时间为1.6分钟。梦幻超级特快列车已经作为我们生活中不可或缺的基础交通工具落地生根。

标题图片：PIXTA

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