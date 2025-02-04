日本近四成城镇没有日语学习班

日本信息库

近日一份调查结果显示，目前日语学习班的开设速度赶不上旅日外国人的增长步伐。

文部科学省近日发布的调查结果显示，截至2023年11月，全国737个市区町村，即38.9%的地方自治体，属于日语学习班“空白地区”，即没有开设面向旅日外国人的日语学习班，但同比降低了5.2个百分点。

目前有141309名旅日外国人居住在日语学习班空白地区。从都道府县来看，东京最多，共21039人，较上一年的4509人增加了3.7倍。其次是冲绳、北海道等，反映出某些自治体的日语学习班开设速度赶不上外国人数量的增长步伐。

从各都道府县来看，冲绳县的空白地区比例最高，达到85.4%，其次是青森县（75%）、北海道（69.7%）等。兵库县则为零。

为防控新冠疫情的入境限制措施放宽之后，日语学习者开始转为增加。2023年达到263170人，已恢复至疫情前的水平。

从国家和地区来看，人数较多的依次是中国大陆76425人（29%）、尼泊尔37348人（14.2%）、越南33971人（12.9%）等。

此项调查通过向全国地方自治体和大学等大约8300个机构寄送调查问卷的方式实施。问卷回收率为60.6%。

标题图片：PIXTA

版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。