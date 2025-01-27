日本年轻人的对政治的关注度有所提高

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如果不主动表达意愿，那么无论政治还是社会都不会发生变化。从最近一次选举来看，日本年轻人的对政治的关注度似乎均有提高。

日本财团为了解年轻人意见而持续实施的《18岁意识调查》，向受访对象询问了经过自民党和立宪民主党党首选举后对政治的关注度是否发生了变化的问题。结果显示，除了极少数人表示“有所降低”外，“有所提高”和“没有变化”的比例几乎各占一半。

有关自民党党首选举中候选人的主张及其辩论主题，该调查询问了受访者的关注度。在“零增税”问题上，男女受访者的关注度皆超过了55%；在是否认可“女性天皇或母系天皇”和“夫妇不同姓”问题上，女性受访者的关注度较高，与男性受访者差距较大。

关于希望今后日本在政治上需要着力解决的课题，女性受访者中选择“少子化和帮扶育儿”的人最多，占比达43.1%，其次是“经济景气对策”和“工作方式改革”。而男性受访者中选择“经济景气对策”的人最多，占比达37.6%，其次是“少子化和帮扶育儿”及“教育”。

针对“少子化和帮扶育儿”“工作方式改革”和“性别的平等及多元性”问题，女性和男性的关注度差距明显，可以看出女性希望改变现状的心情更加强烈。

关于为了“问信于民”而举行的众议院选举，48.6%的女性受访者和52.2%的男性受访者表示“会去投票”，都只有半数左右。

调查于9月20和21日实施，对象为全国1000名17到19岁民众。未要求不具有选举权的17岁受访者回答“是否会去给众议院选举投票”的问题。

标题图片：PIXTA

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