在日本，戴骑行头盔是“努力义务”

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虽然法律上的“努力义务”并非真正意义上的“义务”，但也应该保护好自己，避免摔倒时遭受致命伤。

2023年4月正式施行的修订版《道路交通法》规定，所有骑行人员应该履行佩戴头盔的“努力义务”，也就是尽量做到佩戴头盔。

全国共济农业协同工会联合会（JA共济联）今年8月针对全国22400名15到84岁民众实施的调查显示，整体上89%的受访者知道佩戴骑行头盔已经成为一种“努力义务”。年纪越大，认知率越高，即使是认知率最低的20到29岁人群，也有超过80%知道这种义务。

不过，在询问了11200名骑行人士的佩戴头盔情况后发现，整体上表示“总是会戴”或“基本上都戴”的人，合计比例仅为26.2%。从不同性别和不同年龄段的占比来看，“20到29岁男性”的使用率最高，达到37.7%，“50到59岁女性”的使用率最低，仅为13.6%。

关于不使用头盔的理由，选择“比较麻烦”的人最多，占比达82.8%；其次是“并不是义务”（71.0%）、“监管并不严格”（59.7%）、“和自己不搭”（57.6%）。选择“不搭配”和“不好看”等外观理由的女性受访者多于男性。

标题图片：PIXTA

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