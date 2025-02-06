上班族压力的首因是金钱

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据说，近半数上班族都因为压力而感到精神状态不佳。如果不学会如何避免压力郁积，与之和平共处，那么身体可是会扛不住的！

苏黎世国际人寿保险公司的一项调查显示，关于“工作上感觉压力最大的因素”，选择“工资、奖金”的受访者最多，占比为21.7%。其次是“工作内容”（17.8%）、“公司内部人际关系”（15.4%）、“和上司的关系”（13.6%）。

调查于2024年8月上旬实施，对象为全国20到59岁的1000名在职人员。该公司自2017年以来持续实施相同内容的问卷调查，“工资、奖金”已连续4次位居压力因素之首。似乎可以认为，经济方面的不满或不安影响着上班族的心情。

表示“有过”因压力导致精神状态不佳或不安情况的受访者比例接近半数，合计达到46.1%。

感到精神状态不佳或不安的三大理由分别是“职场人际关系”（45.8%）、“经济方面的不安”（38.4%）和“感到有工作负担”（38.2%）。

关于去年的带薪假做了什么，表示“放松休息”（48.7%）和“国内旅行”（37.8%）等有效利用假期释放压力的受访者较多。同时也有近三成受访者用在了更多的家务上，比如“打扫卫生、洗涤等”。

标题图片：PIXTA

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