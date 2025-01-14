四分之一受访者在职场受到过“男性育儿骚扰”

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日本的职场对男性育儿不予理解？厚生劳动省的问卷调查显示，四分之一的受访者表示在职场受到过“男性育儿骚扰”。

在曾经尝试利用育儿休假等制度的男性中，24.1%表示过去5年内在职场受到过刁难，也就是遭遇过所谓的“男性育儿骚扰”。

单看管理人员，遭受过男性育儿骚扰的受访者占比上升到了33%。从员工规模来看，100到299人的公司该比例最高，达到了30%。

关于遭受男性育儿骚扰的频率，包括表示“时常”（45.2%）和“反复多次”（27%）的受访者在内，合计有70%以上的受访者表示有过多次侵害。27.8%表示“只有一次”。员工规模在99人以下的公司，表示“反复多次”的比例最高，达到了42.1%。

关于遭受男性育儿骚扰的具体情况（多选），选择上司或同事“妨碍自己利用育儿休假等制度”的受访者最多，占比均为24.2%。其次是“持续刁难”（20.8%）、“实施对自己不利的人事调动”（19.2%）。

关于遭受男性育儿骚扰后放弃利用的相关制度（多选），选择“免除加班”的受访者最多，占比达31.7%，其次是“育儿休假”（25.8%）。

调查于2024年1月通过线上方式针对500名男性职工实施。

标题图片：PIXTA

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