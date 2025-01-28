65%受访者赞成夫妇不同姓

日本信息库

法务大臣顾问机构法制审议会在1996年建议推行选择性夫妇不同姓制度。至今已过去近30年时间。在此期间，每次举行大选都会将之作为“一个争论点”，但始终未能走到正式讨论修订法律的地步。作为实质上的“改姓一方”，上班族女性如何看待这个问题呢？

提供女性跳槽服务的信息网站“女性转职type”针对465名上班族女性实施了一项关于“选择性夫妇不同姓”问题的问卷调查。

尽管只有27%的受访者表示“希望不同姓”，但包括“希望同姓”的人在内，“赞成”选择性夫妇不同姓的受访者比例达到了65%，大大高于“反对”的比例（5.4%）。从年龄段来看，40到49岁受访者中，希望不同姓的比例最高。

关于赞成选择性夫妇不同姓的理由，表示“希望尊重个人自由”的受访者最多，占比为74.7%，列举银行账户和驾照等各种证照“变更名义费时费力”“影响工作”等在事务层面带来麻烦的受访者也较多。

另一方面，反对夫妇不同姓的受访者中，列举“对孩子有影响”（69.6%）、“会失去作为家人的一体感”（56.5%）等理由的人较多。

关于“姓氏发生变化是否会带来工作上的麻烦”，表示“非常麻烦”和“有点麻烦”的受访者合计占比为54.3%，相当于表示“不麻烦”的受访者的两倍。具体来说，列举“需要别人改变称呼”“变更名片、邮箱”“联系客户说明情况”等理由的人较多。

标题图片：PIXTA

版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。