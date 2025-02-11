与工作相关的精神障碍创新高

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观察最近几年的工伤认定情况，可以看出因过劳而导致的精神障碍大幅增多。

2024年《防范过劳死等对策白皮书》（10月11日内阁会议审议通过）显示，2023年共有883人因过度劳累造成的精神障碍而被认定为工伤，较上一年增加173人，创历史新高。其中，自杀和自杀未遂者合计79人。因心脑疾病被认定为工伤的人数为216人，时隔4年再次超过200人。

2023年平均每一名劳动者的全年总劳动时间为1636小时，同比增加3小时。上世纪90年代全年总劳动时间为1900小时左右，之后缓慢减少，最近几年没有太大波动。

普通劳动者的实际总劳动时间为1962小时，连续5年低于2000小时。兼职劳动者为952小时，连续5年低于1000小时。

每周劳动时间超过40小时的人当中，加班较多，每周超过60小时的劳动者比例为8.4%，同比减少0.5个百分点。从行业来看，运输业、邮政业的该比例最高，达到18.5%。

从带薪年假的利用情况来看，休假天数呈现小幅增长倾向，2022年为10.9天，连续4年超过10天。2017年时利用率超过50%，2022年同比增长3.8个百分点至62.1%。

标题图片：PIXTA

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