日本人最喜欢的香辛料是胡椒

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香辛料，充满了让食物更加美味的魔力。只需轻轻一撒，家常菜肴也变得如同出自大厨之手般地美味。

香辛料可以为菜肴平添风味和色彩，让味道富于张弛变化。在超市和经销进口食材的商店，往往摆放着来自世界各地的香辛料，其中还有很多没有听到过的名字。

开展调查业务的Cross Marketing公司（东京都新宿区）针对全国1100名20到69岁民众询问他们喜欢的香辛料情况，结果显示选择“胡椒”的受访者最多，占比达40.4%。

其次是“生姜”（36.6%）、“山葵”（34.8%）、“七味和一味辣椒粉”（27.9%），“日式”香辛料获得的支持率较高。蒲烧鳗鱼必不可少的“山椒”仅获得6.2%的支持率。

从年龄段来看，整体上年纪越大的受访者越倾向于偏好风味和刺激感。

关于使用方法，表示“想给菜肴增添风味时使用”的受访者最多，占比达39.1%，其次是“自来就喜欢吃放了香辛料、辣椒的菜肴”（27.4%）。也有20.8%的受访者“用于事先调味”，位居第三。从性别来看，“想增添风味”的女性受访者比男性高出10个百分点以上，而“几乎不用”的男性受访者比例比女性高出了大约10个百分点。

关于最推荐的使用方法，有人建议“蘸着醋和胡椒吃饺子”（20多岁男性），有人表示“偶尔会在味噌汤里撒胡椒”（40多岁男性），还有人说可以“在甜甜的奶茶里放些暖身子的生姜”（50多岁女性）。

标题图片：PIXTA

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