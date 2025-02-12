女总裁比例首次超过15%

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在中央和地方政府支持创业和企业继承的同时，企业支持女性施展才干的举措也在逐步扩大，女企业家的数量不断增多。

东京商工调查公司实施的调查显示，2024年全国共有649262名女性总裁（同比增加6.0%），较上一年增加了37038人。占到全国公司总裁总人数的15.24%（上一年为14.96%），首次超过15%。第一次实施此项调查的2010年，女总裁共有212153名，14年间翻了两倍。

东京商工调查公司从掌握的大约425万家企业的经营管理人员信息（含私营企业）中筛选女性总裁和医院、消费生活协会等单位的女性理事长，并对相关数据进行了分析。

从各都道府县的“女总裁比例”（女总裁在总裁总人数中的占比）来看，冲绳（20.62%）最高，其次是山梨（17.36%）、东京（17.21%）、茨城（16.99%）、大阪（16.82%）。而最低的新潟和山形分别为9.69%和9.78%，只有这两个县跌破了10%。

明确知晓年龄的女总裁的平均年龄为65.1岁，较63.3岁的男总裁平均年龄高出1.8岁。从年龄段来看，70到79岁的人数最多，占比为25.8%。然后依次是60到69岁（24.6%）、50到59岁（21.5%）、80岁以上（14.6%）、40到49岁（10.1%）、30到39岁（2.7%）、29岁以下（0.3%）。

从经营的企业销售额来看，“不到1亿日元”的情况（69.8%）占到了整体的大约70%。其次是“1亿日元以上5亿日元以下”（23.0%），合计超过90%（92.9%）的女总裁经营的企业销售额不到5亿日元。

培养女总裁人数最多的大学是日本大学（480人），其次是庆应大学、早稻田大学等。

培养女性总裁人数较多的大学

日本大学 480人 庆应大学 410人 早稻田大学 355人 东京女子医科大学 322人 青山学院大学 243人 同志社大学 201人 东京大学 189人 日本女子大学 187人 明治大学 172人 上智大学 168人

出处：东京商工调查

标题图片：PIXTA

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