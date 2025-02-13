东京最低时薪超过1300日元

日本信息库

帝国数据库公司的调查显示，日本公司的实际最低时薪平均值比法定最低工资平均值高出了112日元。由于按照法定最低工资标准难以持续确保员工的稳定，所以各家企业似乎都不得不上调实际支付的最低时薪。

帝国数据库公司9月中旬至下旬针对全国27093家企业实施的调查显示，“录用员工时的最低时薪（无论正式或非正式员工）”整体平均值为1167日元，比10月调整后的法定最低工资标准全国加权平均值1055日元高出112日元。

各行业中最高的是“金融”和“房地产”，达到1261日元。其次是“建筑”（1249日元）、“服务”（1208日元）行业。

从“服务”业细分门类来看，“信息服务”（1374日元）和“专业服务（经营顾问等）”（1313日元）的时薪水平相对较高，“旅馆、酒店”（1037日元）和“餐饮店”（1051日元）则低于1055日元的2024年最低工资标准，可见即使同属一个行业，也存在较大差距。

从各都道府县的最低时薪平均值来看，东京最高（1340日元），是唯一一个超过1300日元的地区。其次是神奈川、大阪、爱知、埼玉、千叶五个府县，均在1200至1300日元之间。东京地区录用时平均最低时薪比此前调整后的最低工资标准高出177日元，差值最大。

各都道府县录用时最低时薪前五位

东京 1340日元 神奈川 1277日元 大阪 1269日元 爱知 1208日元 埼玉 1205日元

出处：帝国数据库

另一方面，青森、秋田、鹿儿岛三县的最低时薪平均值低于1000日元。尤其是青森县，录用时平均时薪仅比调整后的最低工资标准高出31日元，差值最小。秋田和鹿儿岛的差值也只有35到40日元左右，地方县份呈现出差值缩小的倾向。

各都道府县录用时最低时薪后五位

青森 984円 秋田 990円 鹿儿岛 991円 鸟取 1000円 德岛 1013円

出处：帝国数据库

标题图片：PIXTA

版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。