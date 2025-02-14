大多数香港访日游客是回头客

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香港地区赴日游客中，似乎回头客较多。既然来了，那么除了东京、大阪等大都市外，也希望大家能享受地方上悠然闲适的田园风光和当地美食。

以图表形式梳理2023年亚洲四个国家和地区访日游客的赴日次数，我们可以看出，“第一次”赴日中国香港地区游客的占比较低，仅为8.5%；而第4次及以上的回头客占比多达70%以上，其中“第4到9次”的占比为36.7%，“第10次以上”的占比为36.2%，

AUN咨询公司的统计显示，2023年10月至2024年9月，排在香港地区“日本都道府县”搜索量（英文和中文繁体字合计）榜首的是福冈县，共计807000次，东京以727500次位居第二，其后依次是大阪、冲绳和北海道。

福冈县与亚洲各大城市的距离较近，周末也可以享受轻松的短期旅行，因而人气颇高。同时，福冈县产官学三方联合致力于面向国内外企业招商引资，对初创企业的扶持力度也很大，因此可以认为其作为企业的投资或入驻目的地也受到了高度关注。

东京、大阪和京都分列第2、第3和第6位，作为享誉世界的旅游城市，拥有不可撼动的人气基础。冲绳排在第4位，除了作为距离较近的旅游目的地拥有稳定的支持率外，当地为吸引游客前来旅行度假和举办婚礼而进行的大力宣传活动也产生了积极影响。据说2023年在冲绳举办婚礼的552对海外新人中，55%来自香港地区。北海道排在第5位，特点是从10月到次年1月的搜索量较高。随着冬季的到来，似乎人们对双板滑雪和单板滑雪等运动，以及食材的关注度将会提高。

从2023年香港游客实际到访的都道府县来看，东京位居第一，占比为37.6%，其次是大阪、千叶、京都、福冈等大都市和国际旅游城市。千叶虽未进入搜索量前十名，但因其拥有成田国际机场，以及热门景点东京迪士尼乐园，所以游客可能是用景点名称而非县名来进行搜索的。

近年来虽然扩充了地方航线，但仍有许多县的访问率低于1%，可见大都市依然是人气焦点。AUN咨询公司相关人士表示，由于香港地区的回头客较多，所以应该推销包含了日本特有文化内涵的高附加值旅行方案，促使他们发现地方城市的魅力，感受到古老的优秀文化，带动体验型的古都消费，这具有重要意义。

标题图片：PIXTA

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