七成注册的养父母无法接收孩子

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日语里有“里亲”一词，指的是将因为各种原因无法和亲生父母一起生活的孩子接到自己家中养育的养父母。尽管里亲制度在日本已有76年的历史，但在社会上却并没有深入人心。

日本总务省的一份问卷调查现实，进行了里亲注册登记的家庭中，大约70%并未接收孩子。

想成为里亲的人需要在儿童咨询所申请登记，参加研修以获得认定。总务省从全国抽选了29个儿童咨询所进行调查后发现，进行了登记的2690个里亲家庭中，1910个家庭（71%）都没有接收孩子。

关于没有托付里亲接收孩子的原因（多选），列举较多的是“没有符合里亲要求的孩子”（32.5%）、“因为家庭状况等原因，里亲暂时不想接受委托”（20.3%）、“里亲希望短期委托”（12.1%）等。

总务省分析认为，造成目前这种情况的背景原因是存在着错配现象。比如，儿童的年龄等条件不符合里亲的希望、注册成为里亲后情况发生变化等。为“要进一步确保里亲”数量，总务省敦促儿童家庭厅采取改善措施以解决问题。

厚生劳动省的全国调查显示，2022年末，共有16817个家庭进行了里亲注册登记，较2012年的9392户增长了80%。但与此同时，尽管进行了登记，但2022年有11877户并未接收儿童，占到整体的70%。

2022年末，全国共有41507名儿童因监护人生病、贫困和虐待等原因而需要社会抚养，其中通过里亲领养等在家庭环境中得到养育的孩子仅占19.2%。

标题图片：PIXTA

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