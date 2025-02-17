日本中小学生自杀人数居高不下

日本信息库

2020年以来，日本中小学生自杀人数明显增加。我们希望能通过专家的援助和治疗，挽救一切可以挽救的生命。

日本政府发布的《自杀对策白皮书》显示，2023年共有513名中小学生自杀，和2022年514人的历史高点水平相当。其中，高中生347人，初中生153人，小学生13人。

中小学生自杀人数在暴发新冠疫情的2020年出现激增，之后一直保持在高位水平。从性别来看，高中男生和初高中女生自杀人数大幅增加。2022年至2023年期间自杀的中小学生中，大约20%有过自杀未遂史，高中女生的这一比例更是达到了36.9%。因此，在未遂阶段就有必要让专家介入，为他们提供支持和帮助。

日本政府表示，有必要建立家庭和学校，乃至整个地区社会联动的援助网络，避免面对焦虑、烦恼的孩子陷入孤立无援的境地。

日本厚生劳动省相关人士称，许多孩子是在走投无路的情况下自杀求死的，这是一个在很大程度上可以预防的社会问题，表示将在卫生、医疗、福利、教育和劳动及其他相关领域采取措施，谋求联动，推进综合性的预防自杀对策。该省开设的“まもろうよこころ”网页，以通俗易懂的形式列出了各种信息，比如通过LINE等社交媒体或电话咨询困扰问题的窗口、自杀对策等。

标题图片：PIXTA

版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。