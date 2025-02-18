日本小学和初中生旷课人数创新高

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新冠疫情平息后，校园生活已经恢复正常。然而，2023年日本小学和初中的旷课人数达到了创新高的34万人。

日本文部科学省公布的《不良行为和旷课调查》显示，2023年全国小学和初中缺勤30天以上的旷课学生同比增加47434人（15.7%）至346482人，创历史新高。旷课人数已连续11年增加，小学生旷课人数较10年前增加5.4倍，初中生增加了2.3倍。

具体来看，旷课小学生为130370人（同比增加24.0%），初中生为216112人（同比增加11.4%），合计占到小学和初中学生总数的3.7%。就旷课原因，从校方把握的情况来看，“咨询过提不起兴趣等问题”的学生最多，占比为32.2%，其次是咨询过“不安、抑郁问题”（23.1%）、“生活节奏紊乱相关问题”（23.0%）、“学习成绩不好、经常不交作业”（15.2%）、“除了霸凌以外的朋友关系问题”（13.3%）。

可以看出，新冠疫情期间生活节奏紊乱导致对逃课休息的抵触感淡化，以及家长对休息的必要性的想法发生了变化等因素产生了一定影响。

每1000名少年儿童中的小学和初中合计旷课人数为37.2人。190392名小学和初中生全年缺勤天数超过90天，占到旷课学生总数的55%。

标题图片：PIXTA

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