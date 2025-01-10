日本“压力山大”教职工比例创历史新高

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近日一份调查显示，超过10%的中小学教职工感觉“压力山大”。主要原因是事务性工作多且疲于应对学生家长。

日本全国的公立中小学教职工参加的公立学校互助会实施的调查显示，2023年被判断需要接受医生面谈的“高压力”教职工比例达到了11.7%，创历史新高。

该互助会自2016年起持续对教职工实施压力测试。除了新冠疫情导致各地学校纷纷停课的2020年外，压力大的人员比例一直在升高。因罹患精神疾病病休的人员比例也呈现出同样的倾向，2022年达到0.71%的历史高点。2022年的调查显示，中学教职工中，感觉有压力的人员比例较高，三四十岁年龄段的这种情况更为突出。

公立学校互助会还根据在2016年至2022年的调查中获取的合计大约172万人份数据，分析了造成压力的主要原因（多选）。2022年选择“事务性工作量”的人最多（21.4%），其次是“应对棘手的学生”（19%）。在不断对教职工提出无理要求或吐槽抱怨的“怪兽家长（monster parents）”逐渐成为一个社会问题的背景下，“应对家长”（12.4%）首次排在了第4位。

该互助会相关人士表示，必要努力改善职场环境，以防止教职工病休等情况的发生。

标题图片：PIXTA

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